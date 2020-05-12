تراشق بالألفاظ بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق

تبادلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق محمد وزيري، التراشق بالألفاظ، عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأزمة، بنشر وزيري صورة تجمعه بمحاميه أشرف عبدالعزيز، عبر حسابه بتطبيق "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "خسرتني للأبد وكلمة وقولتها.. لعبت مع الأسد يبقي استحمل بقي".

وذلك في رسالة مُبطنة منه لهيفاء، التي ردت عليه عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام" قائلة: "أول مرة بشوف.. بيقول على نفسه أسد".

يذكر أن هيفاء، حررت محضرا رسميا، تتهم فيه وزيري بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.