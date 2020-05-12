كان حاسس أنه هيموت.. صديق مدرب حراس المرمى يكشف وصيته قبل كورونا

"كان حاسس أنه هيموت".. كلمات أعرب بها محمد فايد، عن حزنه على وفاة صديق عمره محمد عبده، مدرب حراس مرمى نادي بدر، الذي كانت وافته أمس، متأثرا بفيروس كورونا، ليكون أول ضحايا الفيروس اللعين داخل الملاعب المصرية.

وتُوفى محمد عبده مدرب حراس مرمى نادي بدر بمحافظة البحيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 51 عاما.

محمد فايد، زوج أخت المتوفى، وصديق عمره لأكثر من 25 عاما بحسب زعمه، روى في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة محمد عبده قائلا: إنه المتوفى كان يشعر بأن وفاته اقتربت قبل أن تحدث بحوالي أسبوع، مشيرا إلى أنه كان يعاني من أمراض بالصدر ومشاكل قلبية وتردد على أكثر من مستشفى من أجل أن يُعالج بها.

وتابع: أن المتوفى كان شخص منطوي، وكان مقاطع لكل إخوته تقريبا، عدا واحدة بسبب مشاكل على الميراث، ألا أنه قبل شهرين تقريبا، اجتمع معهم من جديد، وتقرب منهم جميعا، مضيفا: "كان دايما بيقولهم أنا حاسس أن هموت السنة دي، ومش عاوز حد زعلان مني، وعاوز اللمة دي دايما".

صديق محمد عبده: قبل وفاته بيوم أوصاني على أولاده

وأردف: أنه بعدما تم حجزه بسبب إصابته بفيروس كورونا كان يتواصل معه بشكل يومي، من أجل الاطمئنان على صحته، مضيفا: "كان بيشيد بالتعامل معاه وبالناس اللي موجودة في المستشفى وكان بيشعر بتحسن كبير وده اتقالي قبل وفاته بثلاث أيام".

وواصل: "آخر مكالمة هاتفية جمعتني به كانت قبل وفاته بيوم واحد، اتصل بي وأوصاني على أولاده وعلى أخوته، وطلب مني أن أخلي باللي منهم، لو حصلوا أي حاجة، وكنا قلقانين عليه جدا بعد أما قال كده، وبعدها بيوم واحد جالنا خبر الوفاة".