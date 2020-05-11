أول ضحايا كورونا بالملاعب المصرية.. تفاصيل وفاة مدرب حراس مرمى بالبحيرة

توفى محمد عبده غنيمي، مدرب حراس مرمى نادي بدر بالبحيرة، مساء اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 51 عامًا.

وفاة غنيمي، جاءت عقب ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بـ10 أيام، حسبما قال بسام عابدين، أحد جيرانه في محل سكنه بإيتاي بارود في البحيرة لـ"الوطن".

وأوضح جاره، أن الأعراض ظهرت على الراحل منذ 10 أيام تقريبًا، ليتم نقله إلى مستشفى الصدر بدمنهور، ويتم إجراء الفحوصات عليه، التي أثبتت إيجابية تحاليله في الرابع من الشهر الجاري.

وأشار عابدين، إلى أن المتوفى أعلن عن وفاته منذ ثلاث ساعات، بمستشفى العزل بكفر الدوار.

وعن سبب إصابته بفيروس كورونا، قال عابدين: إن المتوفى كان دائم السفر إلى إسكندرية، بسبب امتلاكه لمحل أحذية، حيث جاء سفره الدائم من أجل استلام البضاعة لمحله، الذي كان يتواجد فيه أيضًا بشكل دائم: "كان بيقابلني الساعة 8 الصبح، وهو رايح المحل، وبقابله تاني آخر النهار وهو راجع".

وكشف جار المتوفى، إلى أن الأخير كان يبلغ من العمر 51 عامًا، متزوج ولديه ثلاث أبناء، شاب وفتاتين، أصغرهما كانت تساعده في عمله بمحل الأحذية.