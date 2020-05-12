صحيفة أمريكية: بيل جيتس حذر ترامب عام 2016 من خطورة فيروس سيضرب العالم

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن مؤسس مجموعة مايكروسوفت، بيل جيتس، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من التهديد الذي تمثله الأوبئة على الولايات المتحدة، منذ أربع سنوات، تحديدًا في ديسمبر 1916.

ونقلت "سكاي نيوز"، عن "وول ستريت جورنال"، أن ذلك حدث خلال اجتماع عُقد في برج ترامب مع ترامب، الذي تقلد السلطة رسميا في يناير 2017، لافتة إلى أن بيل جيتس ناقش مخاطر الأمراض المعدية، وحثه على إعطاء الأولوية لجهود التأهب في البلاد.

ولم يكن تحذير جيتس لترامب جديدا، فخلال حديث سابق له عام 2015 ، قال مؤسس مايكروسوفت إن الفيروسات تشكل أكبر خطر لحدوث كارثة عالمية مقارنة بالتهديدات الأخرى وأنه إذا قتل أي شيء أكثر من 10 ملايين شخص على مدى العقود القليلة المقبلة، فمن المرجح أن يكون فيروس شديد العدوى وليس حربًا وليس صواريخ بل ميكروبات وأن الدول أنفقت مبالغ ضخمة من المال من أجل تفادي الحرب النووية ولكنها لا تنفق بالكاد أي شيء على أنظمة لوقف الأوبئة.

وذكرت "سكاي نيوز" أن بيل جيتس عام 2010 حذر من وباء وشيك في العالم، عقب انتشار فيروس "إتش وان إن وان" في سنة 2009.

وبحسب موقع "cnbc"، فإن بيل جيتس وزوجته وضعا مخزونا احتياطيا من الطعام داخل بيتهما، قبل سنوات من ظهور فيروس كورونا الحالي الذي ظهر في الصين في ديسمبر 2019، وأحدث شللا في الاقتصاد العالمي.

وقالت ميليندا جيتس: "لقد تحدثنا حول هذا الأمر قبل عدة سنوات، وتساءلنا بشأن ما يمكن أن يقع في حال لم يكن هناك ما يكفي من الماء النظيف أو الغذاء، أين يمكننا أن نذهب، وماذا يمكن أن نفعل كعائلة؟ وتبعا لذلك، رأينا أنه من الواجب أن نتولى القيام بهذه الأمور بأنفسنا" مشيرة إلى أن العائلة وضعت كمية من الغذاء في الطابق السفلي من البيت، مضيفة: "نحن جميعا في الوضع نفسه، لأن المرض يهدد الجميع".

وأقرّت زوجة بيل غيتس بالامتيازات التي تحظى بها العائلة الثرية، لاسيما أن عائلات كثيرة حول العالم تجد صعوبة في تأمين حاجياتها، في إشارة إلى التداعيات الاقتصادية المترتبة على تفشي الوباء.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا، في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، حاجز الثمانين ألف حالة، بينما بلغ عدد الإصابات حوالي 1340000 إصابة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".