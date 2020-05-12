انطلاق رحلتي لندن وواشنطن لإعادة المصريين العالقين بسبب كورونا

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، رحلتي طيران استثنائتين سيرتهما الشركة الوطنية مصر للطيران، أحدهما إلى العاصمة البريطانية لندن، والأخرى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ فترة تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعود الرحلتين إلى مدينة مرسى علم الدولي، حيث يخضع جميع الركاب العائدين على متن الرحلتين إلى فحص طبي من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار مرسى علم الدولي، ومن المقرر أن يتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما عزل، للاطمئنان إلى خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، وتم استثناء 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.