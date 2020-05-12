حبس 9 بينهم ربة منزل أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بشبين

أمرت نيابة مركز شبين القناطر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس 9 متهمين ألقي القبض عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنزل بقرية عرب جهينة دائرة المركز، وتم التحفظ على أدوات التنقيب.

أدلي المتهمين أمام النيابة في التحقيقات باعترافات، أفادوا فيها بقيامهم بالتنقيب بالمنزل بعد أن أقنعهم دجال بالمنطقة بوجود آثار أسفله وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقي العميد أحمد صلاح مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغا من الأهالي بتضررهم من وجود أعمال حفر بمنزل المدعو"هـ.م"، مقيم عرب جهينة بشبين القناطر، ظنا منهم بوجود آثار بتلك المنطقة.

انتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي والرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، لمكان الواقعة حيث لاحظ وجود كمية كبيرة من التراب بالمنزل المذكور، وبدخولة تم ضبط كلا من "ه.م" 39 عاما، صاحب المنزل، و"م.ح" 21 عاما، طالب، و"ح.م" 53 عاما، سائق ، و"و.م" 35 عاما، و"م.ا" 20 عاما، طالب، و"ش.م" 28 عاما، و"ع.ح"15عاما، و"ص.م" 17عاما، و"ت.م" ربة منزل .

كما عثر علي حفرة عميقة بأحد الغرف الكائنة بالمنزل المذكور، وبها أدوات تنقيب عن الأثار، وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحفر تلك الحفرة بأدوات التنقيب ظنا منهم عن وجود أثار بتلك المنطقة بعد أن أكد لهم دجال أن المنطقة مليئة بالكنوز وبها سرداب سري يقود لمقبرة فرعونية.

تم التحفظ على أدوات التنقيب والمتهمين، وعرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهم و بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.