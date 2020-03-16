وزير الأثار عن تعليق الطيران: لا ننظر للخسائر المالية إنما لصحة الجميع

علق الدكتور خالد العناني وزير الأثار والسياحة، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم وحتى 31 مارس المقبل، لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث ذكر أنها تُعد فرصة لإعادة ترتيب الأوراق داخل الوزارة.

وأضاف العناني خلال لقائه مع شاشة "extra news" : "الفترة دي هنرتب أوراقنا من الداخل ونعقم الفنادق، وندرب العاملين ونجيب الطاقم الطبي اللي هيبدأوا يتواجدوا معانا ويلفوا على كل المنتجعات والفنادق والمدن الساحلية والمراكب النيلية، مستطردا: "عاوزين نضمن أن أي حد يجي تلك المناطق سواء مصري عامل أو سائح أجنبي ميكونش حامل للفيروس".

وتابع: "إحنا مرتبطين بالأزمة العالمية ويارب إن شاء الله تنحصر تلك الأزمة في العالم كله، عائد السياحة تقريبا مليار دولار في الشهر، ولكن صحة الناس سواء المصريين أو الأجانب ضيوفنا هو أهم من أي رقم، إحنا نسينا العائد الاقتصادي تماما، وهدفنا هو الصحة".