لليوم الثاني على التوالي.. تونس تسجل صفر إصابات بكورونا

لليوم الثاني على التوالي لم تسجل تونس إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وارتفع في المقابل عدد حالات الشفاء إلى 727، بعد أن كانت أمس 700 حالة شفاء، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وذكرت وزارة الصحة التونسية، أنّ عدد المصابين يبقى دون تغيير أي في حدود 1032 حالة، وذلك بعد صدور نتائج 448 تحليلا مخبريا أمس الاثنين.

وجرى تسجيل 23 تحليلا إيجابيا كلها لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، بين 60 تحليلا أُجريت ضمن 448 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين.

وتراجع من جهة أخرى عدد المرضى في المستشفيات إلى 7، واستقر عدد الوفيات في حدود 45 حالة، فيما لا تزال 260 حالة حاملة للفيروس قيد المتابعة.

وأكدت وزارة الصحة التونسية، أنّ التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض ومن بين المخالطين للحالات المؤكدة، مشيرة إلى أنّه تم حتى يوم السبت إجراء 33266 تحليلا مخبريا.

ودعت الوزارة، المواطنين للالتزام الكامل بإجراءات الحجر الصحي في مناطق البلاد، بما في ذلك ضرورة الحصول على تصريح للتجول، وتطبيق قواعد حفظ الصحة.