لجنة مشتركة من الإنتاج الحربي والدقهلية لمتابعة تنفيذ المشروعات

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء، جرى الترحيب بالمحافظ والوفد المرافق، وأكد العصار تطويع الإمكانيات والخدمات بالإنتاج الحربي لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، وبينها إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات لتغطية قطاعات المحافظة، في ضوء استكمال الوزارة المرحلة الثانية من منظومة تدوير المخلفات الجديدة، بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وأكد العصار خلال اللقاء، حرص الوزارة على استغلال إمكانياتها التكنولوجية والبشرية، لتنفيذ المشروعات القومية، وتقديم الدعم من آلات ومعدات ثقيلة تدخل في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الدقهلية، وتوفير متطلباتها من معدات وعربات "ماز"، والمطهرات والكمامات الخاصة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والاعتماد على المكون المحلي، وبما يعود بالنفع على أهالي المحافظة.

من جانبه، أشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية وإمكانيات ومقومات تكنولوجية وبشرية ومؤسسية، تمكنها من المساهمة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة بالدقة والسرعة المطلوبة، مؤكدا رغبته في التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لإمداد المحافظة بالمعدات الخاصة بالتعامل مع المخلفات وحماية البيئة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، إلى جانب معدات المرور والحماية المدنية.

وأكد الطرفين، تعظيم الاستفادة من المشروعات التي سيتم تنفيذها بالاعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية وذات جودة متميزة، والمساهمة في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير الأخرى بالمحافظة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الموضوعات المشتركة بين الطرفين، وعلى قيام وفد من المحافظة بزيارة الشركات التي سيتم التعاون معها في مجال توريد المعدات خلال الأسبوع الحالي، لتحديد المعدات المطلوبة وبدء التعاون المشترك.