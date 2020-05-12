الصين تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصينية أنها سجلت إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد في مناطق البلاد، في انخفاض واضح لنسبة الإصابات مقارنة بالأيام السابقة.

وكانت الحالة الجديدة مستوردة لمسافر من الخارج.

وفي اليوم السابق، سجلت الصين سبع حالات وافدة جديدة، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كما سجلت لجنة الصحة الصينية 15 إصابة بدون أعراض، مقابل 12 حالة في اليوم السابق، مشيرة إلى أنها لم ترصد وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل عدد الإصابات إلى 82919 حالة، وبقيت حصيلة الوفيات عند 4633، فيما تعافى من المرض 78171 حالة.

من جانب آخر، اتهم المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، الصين مجددًا بنشر فيروس كورونا، وقال إنه يجب عليها أن تدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الجائحة، ووأوضح أن بكين لم تتخذ التدابير الكافية لمنع سفر المصابين بالفيروس إلى دول أخرى.

ولم يحدد "نافارو" الخطوات التي قد تتخذها واشنطن، وتهرب من الإجابة على سؤال حول إمكانية تأثر العلاقات التجارية بين البلدين بسسب الجائحة.

وكان نائب وزير الخارجية الصيني يوي يوتشنغ، قال الشهر الماضي إن بكين لم تخف أي معلومات عن فيروس كورونا، معربًا عن أسفه لاستخدام بعض السياسيين أزمة الجائحة لتشويه سمعة الصين.