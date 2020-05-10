الصين ترفع درجة التأهب في إحدى مدنها وسط مخاوف من موجة كورونا ثانية

تواجه الصين موجة محتملة ثانية لتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن أعلنت، اليوم، رصد 14 إصابة بالمرض بينها 11 في مدينة شولان التي صنفت منطقة عالية الخطورة مع عودة الوباء، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ورفعت سلطات مقاطعة جيلين درجة التأهب في مدينة شولان من المنخفضة إلى المتوسطة عقب تأكيد إصابة امرأة في 7 مايو الجاري.

ورفع المسؤولون المحليون تصنيف شولان من المتوسط إلى عالي الخطورة إثر تأكيد 11 إصابة جديدة في 9 مايو الجاري، جميعهم من أفراد أسرة المرأة المصابة ومخالطيها.

وقالت المتحدثة باسم لجنة الصحة الوطنية، مي فين، اليوم: "بالتوافق مع مقاييس الدولة لتصنيف الأوضاع الوبائية، ترفع مقاطعة جيلين مستوى الخطر الوبائي في مدينة شولان من المتوسط إلى المرتفع".

وأوضحت حكومة جيلين أن شولان عززت إجراءات مكافحة الوباء بما فيها إغلاق المجمعات السكنية وحظر التنقل غير الضروري وإغلاق المدارس.

وذكرت لجنة الصحة الصينية، اليوم، أنها سجلت 14 حالة جديدة في البر الرئيسي الصيني، ما يمثل أكبر معدل منذ 28 أبريل الماضي.

وسجلت بين الإصابات الجديدة أول حالة منذ 35 يوما في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث ظهر المرض في أواخر العام الماضي.