57 منشأة سياحية بشرم الشيخ تصرف إعانة صندوق طوارئ القوى العاملة

قال محمد عبد الرحمن، مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد المنشآت السياحية التي صرفت الإعانة من صندوق إعانات الطوارئ، بوزارة القوى العاملة نتيجة التضرر من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بلغ 57 منشأة سياحية بمدينة شرم الشيخ بإجمالي 22 مليون و 994 ألف جنيه، وتجرى عملية صرف الإعانة للعاملين بتلك المنشآت بحد أدنى 600 جنيه أي بنسبة 100% من الأجر الأساسي، وهو الحد الذي جرى التأمين به على العاملين.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة، أن 35 منشأة سياحية صرفت الإعانة خلال شهر أبريل الماضي، بقيمة 13 مليون و558 ألف جنيه، وصرفت 22 منشأة سياحية مبلغ 9 مليون و 436 جنيه خلال شهر مايو الجاري.

وأكد مدير المديرية، أنه جاري التواصل مع صندوق الطوارئ بالوزارة، لمعرفة المبالغ التي سيجرى صرفها لكل منشأة، وفقًا لقواعد خاصة بقطاع السياحة، وبالتنسيق مع وزارتي السياحة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن المنشآت السياحية الراغبة في صرف الإعانة، تقوم بتقديم طلب إلى الاتحاد العام للغرف السياحية، لمراجعته وتقديمه إلى الصندوق، والذى بدوره يراجع مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يجري الصرف للمنشأة المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.