إصابة أسرة بفيروس كورونا في شرم الشيخ

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إصابة أسرة مكونة من ثلاثة أفراد بمدينة شرم الشيخ بفيروس كورونا المستجد.

وتلقت مديرية الصحة، بلاغًا حول الاشتباه بإصابة أحد الأشخاص بمدينة شرم الشيخ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وبتوقيع الكشف والفحص الطبي للحالة المشتبه بها، مع أخذ المسحة اللازمة وإجراء الفحوصات المعملية، تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "رخا"، أنه عقب التأكد من إيجابية إصابة الحالة بالفيروس، وجرى فحص زوجته وطفلته البالغة من العمر ثمانية أشهر، لظهور الأعراض عليهم، مع أخذ المسحات اللازمة لهم وإجراء الفحوصات المعملية، وتأكد إصابتهم.

وأكد أنه جرى تحويل الأسرة لمستشفى العزل بأبو خليفة، لتلقي العلاج، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية نحو أعمال الرش والتطهير بمنطقة السكن لمنع انتشار العدوى.

وناشد وكيل الوزارة، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر، نحو تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة، واتباع قواعد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس ونقل العدوى.