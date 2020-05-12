إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بكفر الشيخ  

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات، في مشاجرة بين عائلتين بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ، فى وقت متأخر من ليلة أمس، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهما، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

تلقي اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين في قرية شباس الملح، ووجود مصابين، بسبب خلافات الجيرة بينهما.

كلف اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، العقيد أحمد سكران، مدير فرع البحث الجنائي بدسوق بفحص أسباب المشاجرة، وضبط أطرافها، انتقل الرائد أحمد أبو عريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه إلى القرية، وجرى السيطر على المشاجرة، وتبين أنه جرى نقل عددا من المصابين للمستشفى العام.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم "شرف الدين.إ.ع " 57 عاما، مصابا بجروح متفرقة بالرأس والجسم، و"منتصر.إ.ع " 60 عاما، مصابا بجروح بالذراع الأيسر والأذن، والعين اليمنى، و"محمد.أ.ع " 21 عاما، مصابا بكسور، و"إسلام.أ.ع"، 19 عاما، مصابا بجرح قطعي بالرأس، و"عادل.ا.ع"، 23 عاما، مصابا بكدمات وجروح متفرقه، و"مصطفي.م.ع"، 25 عاما. جرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.