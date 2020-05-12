الطيران: رحلة واشنطن الاستثنائية لإعادة المصريين تصل مرسى علم الخميس

أعلنت وزارة الطيران المدني، أنّ رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ستعود الخميس إلى مطار مرسى علم الدولي.

وتسيّر وزارة الطيران المدني، رحلتي طيران، أحدهما تتجه إلى العاصمة البريطانية لندن، والأخرى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، إثر أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغادرت الرحلتان من مطار القاهرة الدولي، وتعودان إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث يخضع الركاب العائدين على متن الرحلتين لفحص طبي من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة هناك لقضاء 14 يوما في العزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وتسيّر وزارة الطيران المدني، رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستثنت سلطة الطيران المدني من قرار تعليق الطيران، 5 حالات بينها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.