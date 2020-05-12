الداخلية السعودية: منع التجول في محافظة بيش لمواجهة كورونا

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية اليوم، منع التجول على مدار 24 ساعة يوميًا في محافظة بيش بمنطقة جازان، وكذلك منع الدخول إليها أو الخروج منها، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية"واس"، أن القرار لا يشمل منع دخول وخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، والذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

وأضاف المصدر، أن القرار يسمح في أضيق نطاق، للسكان بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا يوميًا.

كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط، إضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأوضح المصدر، أن القرار ينص على منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.