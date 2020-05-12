ضبط عصابتين لترويج المخدرات بحوزتهما 10 فرش حشيش بالقليوبية

ألقت مباحث المخدرات بمديرية أمن القليوبية، القبض على عصابتين لترويج المخدرات بحوزتهما 10 فرش حشيش وسلاح ناري وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد ضبط المدعو " أح س" 47 عاما، عاطل، بمنطقة سرياقوس، دائرة مركز الخانكة، ومعه 10 فرش من مخدر الحشيش تزن حوالي 1 كيلو جرام ومبلغ مالي 110ألف جنيه .

وتمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات بمنطقة أرض المحلاوي بدائرة القسم، يضم كلا من " م ى ب " 27 سنة، عاطل، و" م ف ن " 47 سنة، عاطل، وبحوزتهما فرد خرطوش وكمية من مخدر الحشيش، تزن حوالي 405 جرام ومبلغ مالي 2050 جنيه وهاتف محمول.

وتمكن المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط المدعو "ع م م " وشهرته " سكلانة "30 عاما، عاطل، وبحوزته بندقية ألية بخزينتها 12 طلقه، وكمية من الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جرام ومبلغ مالي، وأحيل المتهمين للنيابة، التى تولت التحقيق,