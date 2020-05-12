أحدهما يسمى "ووهان".. الصين تطلق قمرين صناعيين

أطلقت الصين، اليوم، قمرين صناعيين إلى المدار لاختبار تكنولوجيا اتصالات إنترنت الأشياء عبر الفضاء.

وذكرت شركة علوم وصناعة الفضاء الصينية، في بيان اليوم، أنه تم إطلاق القمرين الصناعيين (شينجيون-2 01 و02) بواسطة الصاروخ الحامل "كوايتشو-1 أي" الساعة 9:16 صباحًا (بتوقيت بكين) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين، وأنهما دخلا بنجاح مدارهما المخطط له.

وأضافت الشركة أن القمرين الصناعيين "شينجيون-2 01 و02"، هما القمران الصناعيان الأولان لمشروع "هندسة شينجيون"، الذي من المقرر أن يكمل الشبكة بـ 80 قمرًا صناعيًا منخفض المدار.

وتم تسمية أحد القمرين بـ"ووهان" نسبة إلى المدينة الأكثر تضررًا بفيروس كورونا الجديد في الصين، وسيتم اختباره في صناعات متعلقة بآلات البحر والغابات والهندسة.