"الزراعيين" تنعى أول مهندس توفى بفيروس كورونا

نعى مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، المهندس رضا خليل مدير الاداره الزراعية بنادي الزمالك، والذي وافته المنية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مجلس النقابة يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، وأعلن عن تقديم الدعم لأسرته وتوفير فرصة عمل إدارية بالنقابة لأحد أولاده، مشددًا على أن المهندسين الزراعيين هم جنود مصر في التنمية الزراعية، وهم جيش مصر الأخضر الذي يحصد الخير لمصر.

وأضاف "خليفة"، أن المهندسين الزراعيين يعاهدون الرئيس عبدالفتاح السيسي على مواصلة المشروعات لتنمية الاقتصاد الزراعي لخدمة التنمية المستدامة في مصر، رغم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في ظل أزمة كورونا التي تمر بها البلاد.