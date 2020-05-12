البرلمان يوافق على وقف ضريبة الأطيان لمدة عامين

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.

ويقضي المشروع بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين آخريين، على أن تبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017.

وينص المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ويأتي القانون تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرارات رئيس الجمهورية، ضمن إجراءات الدولة للتخفيف عن المواطنين لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).