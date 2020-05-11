بجوائز مالية.. تفاصيل مسابقة البرلمان المصري من "الشباب والرياضة"

تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، التابعة لوزراة الشباب والرياضة، مسابقة للشباب بعنوان "الشباب والبرلمان المصري" عن البرلمان والحياة البرلمانية في مصر، خلال شهر رمضان الحالي، تطرح من خلالها أسئلة على صفحة الوزارة يوميًا، وتهدف إلى تعريف الشباب المصري بالتاريخ البرلماني بمصر واكتساب معلومات عن البرلمان والحياة البرلمانية.

وأسئلة اليوم هي:

ما هي النسبة اللازمة لتشكيل الائتلاف البرلماني داخل مجلس النواب؟.

ممن تتكون لجنة القيم داخل مجلس النواب؟.

ويمكن الاشتراك في المسابقة والإجابة على الأسئلة من هنــــــــــــــا.

على أن تكون الشروط المطلوبة للاشتراك في المسابقة هي:

أن يكون عُمر المتسابق من 18 عاما حتى 30 عاما.

لا يحق للمتسابق الفوز غير مرة واحدة فقط.

لا يحق للمتقدم للمسابقة إلا بالاجابة مرة واحدة فقط عن كل سؤال.

وجائزة المسابقة بقيمة 300 جنيه لكل فائز، بواقع فائزيّن في اليوم.