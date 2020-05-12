الصحة العالمية: طالبنا مصر بزيادة أعداد تحاليل كورونا

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، إنّ المنظمة طالبت وزارة الصحة المصرية، بزيادة أعداد التحاليل التي تجرى للمواطنين للكشف عن فيروس كورونا، وعزل الإصابات الإيجابية المكتشفة فورا في مستشفيات العزل.

وأكدت الحجة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم، أنّ توصيات المنظمة للوزارة، تتمثل في زيادة الالتزام على المستوى المجتمعي للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى، ومتابعة الحالات الموجودة في المستشفيات للحد من نسبة الوفيات، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا لعقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن طريق الفيديو كونفرانس، بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

ويتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.