البرلمان الإيراني يقر قانونا ضد إسرائيل

صوت البرلمان الإيراني بأغلبية ساحقة اليوم، على مشروع قانون تحت عنوان "مواجهة إيران للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن الإقليمي والدولي".

وبعد الموافقة على القانون ردد النواب في البرلمان شعار "الموت لإسرائيل"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ودعا علي لاريجاني رئيس البرلمان إلى مناقشة تفاصيل القانون في اللجان المختصة بشكل عاجل للتصويت عليها مطلع الأسبوع المقبل.

وخلال كلمة له أمام الأعضاء، قال مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، إن التصويت لصالح القانون سيبعث برسالة من إيران إلى دول محور المقاومة على أعتاب يوم القدس الذي يوافق يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

وأضاف ذو النور أن إسرائيل تشن حربا سيبرانية وإلكترونية ضد مراكز اقتصادية ونووية إيرانية، في محاولة للضغط على الشعب الإيراني.

مشروع القانون يطالب الحكومة بفتح سفارة إيرانية في القدس المحتلة باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين

وكان البرلمان الإيراني قد أعلن عزمه التصويت على مشروع قانون يطالب الحكومة بفتح سفارة إيرانية في القدس المحتلة باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين.

وقال النائب محمد علي بورمختار، إن 40 نائبا وقعوا على المشروع حتى صباح اليوم، لتأسيس سفارة إيرانية افتراضية في مدينة القدس، مشيرا إلى أن المشروع يحظر أي تعامل علمي أو مالي أو تجاري مع إسرائيل.

ووصف النائب المشروع بأنه سيكون "قانون مواجهة إجراءات الكيان الصهيوني" مضيفا أنه في حال التصويت عليه سيتم تكليف وزارة العدل الإيرانية، للإعلان عن "إجراءات قانونية لمحاكمة قادة إسرائيليين على ارتكابهم أعمالا غير إنسانية ومنافية لحقوق الإنسان".