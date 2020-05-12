الصحة العالمية: عينات المصابين أثبتت عدم تحور كورونا

قال الدكتورريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إنّه لا يوجد تحور لفيروس كورونا المستجد، بعد أخذ عينات كثيرة من المصابين ومتابعة العينات على مستوى العالم، منذ بداية انتشار الفيروس وتحوله إلى جائحة.

وأوضح برنان، أنّ اختلاف التركيبة السكانية قد يكون له تأثير في وضع الفيروس، وهو ما حدث في بعض المناطق شمال إيطاليا.

وقدّم مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، مجموعة من التوصيات لركاب الطيران، بعد فتح بعض الدول حركة الطيران، وبينها اتباع الإجراءات الوقائية، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والاهتمام بالنضافة الشخصية والحرص على التعقيم بالكحوليات، وترك مسافة عند الدخول أو الخروج من الطيارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الآن، عن طريق الفيديو كونفرانس، لعرض مستجدات وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا (COVID-19).

ويستعرض المؤتمر تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.