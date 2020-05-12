قتيل داخل العربية يا باشا.. تفاصيل العثور علي جثة تاجر في مدينة بدر

"قتيل داخل العربية يا باشا".. بتلك الكلمات ملخص بلاغ ورد إلي شرطة النجدة بعد العثور على جثة تاجر داخل سيارته في مدينة بدر، حيث انتقل فريق من المباحث والنيابة إلى مكان الحادث لمناظرة جثمان المجني عليه، وشاهد الفريق الأمني جثمانه علي الكرسي الخلفي داخل سيارته وبه جرح قطعي في رقبته.

وتكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مقتل تاجر في مدينة بدر عُثر عليه جثة هامدة داخل سيارة بأحد الطرق بالمدينة، وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته، واستدعت أسرته لسماع أقوالها في الحادث.

وتلقى قسم شرطة مدينة بدر، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتول داخل سيارته في مدينة بدر، وتواصل المباحث جمع المعلومات من مسرح الجريمة تمهيدًا للوصول إلى خيوط الجريمة وضبط منفذها.