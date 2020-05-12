سلوى عثمان: البحث عن أدوار جيدة يستغرق وقتا والفنان ميقدرش يقعد بالبيت

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن البحث عن الأدوار الجيدة يستغرق وقتا، "الفنان ميقدرش يقعد في البيت"، مؤكدة أنها راضية بالمشاركة في مسلسل البرنس خاصة أنها تشعر أن جميع المشاركين فيه أبطال "مفيش حد أقل من حد".

سلوى عثمان: جميع المشاركين في البرنس أبطال.. "مفيش حد أقل من حد"

وأضافت "سلوى" خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، "الاستاذ محمد سامي عامل شغل يرضي به نفسه والحاجة الحلوة اللي عاوز يعملها، ويرضي إن ممثلينه يطلعوا كلهم حلوين، بيحب الممثل بتاعه ومش هيرضى إن حد أقل وجايبه في دور، كل واحد بطل في مكانه".

وتابعت: "الأدوار اللي جاتلي في الفترة الأخيرة فيها تنوع، كلهم أم لكن كل أم غير التانية"، موضخة أنها بمشهد البكاء في مسلسل البرنس كانت تحتاج إلى التركيز والتحضير له، نظرا لأهميته، متابعة: "علشان لما أجي انفعل منساش الكلام"، موضحة أنها تفاجأت بردود الفعل حول المشهد.