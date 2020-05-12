عودة حركة القطارات في الهند رغم تفشي كورونا

تستأنف شبكة سكك الحديد العملاقة في الهند نقل الركاب بشكل محدود بعد توقف منذ نهاية مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم التفشي المتسارع الوباء.

وسيتم تسيير 30 قطاراً اعتباراً من اليوم من العاصمة نيودلهي إلى مدن عدة في الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وبالتالي لا يمثل ذلك إلا جزءاً يسيراً من الحركة في الأيام العادية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وسيكون لزاماً على الركاب وضع كمامات والخضوع لفحوص قبل الانطلاق، ولن يُسمح سوى للركاب الذين لا يعانون أي أعراض بالصعود إلى القطارات.

وأشار الإعلام الهندي إلى أن عشرات آلاف البطاقات التي أدرجت للبيع إلكترونياً تم شراؤها خلال ساعات.

يذكر أن الحكومة التي يرأسها ناريندرا مودي بدأت قبل أيام تخفيف الإغلاق الذي من المقرر أن يُرفع في 17 مايو، لكن حركة النقل بين الولايات ورحلات الطيران الداخلية والخارجية لا تزال متوقفة.

وسجلت حتى الآن في الهند 70 ألفا و756 إصابة بينها 2293 وفاة بسبب الوباء، في حين شهدت الايام الأخيرة قفزات قياسية في عدد الحالات.

ويرى خبراء أن ثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان قد لا يصل إلى ذروة الوباء قبل يونيو ويوليو.