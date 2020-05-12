في البدروم.. ضبط 3 بتهمة إنتاج كمامات ومطهرات بمصنع غير مرخص بـ15 مايو

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 3 أشخاص أحدهما صاحب مصنع مستحضرات تجميل "دون ترخيص"، والمدير المسؤول، وعامل بذات المصنع.

جاء ذلك بتهمة استئجار الأول "بدروم" بأحد العقارات بدائرة القسم، واستغلاله لمصنع لتصنيع الكمامات والمطهرات الطبية ومستحضرات التجميل بإستخدام خامات مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق عقب وضع علامات تجارية مقلدة، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية: 5200 عبوة كحول "أستيريلوم – إثيلي"، 15 جركن كحول، 3 آلاف عبوة مطهر، 1000 عبوة غسول معقم لليد، 1500 عبوة شامبو، 800 قطعة صابون، 40 برميل مواد كيميائية "مواد خام"، 6 آلاف و500 عبوة فارغة، كمية كبيرة من الملصقات، ماكينة تصنيع، جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" يحوي تصميمات الملصقات، جهاز طباعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بإدارتهم المصنع دون ترخيص وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع المطهرات والمستحضرات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.