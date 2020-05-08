في اليوم العالمي للمرور.. حملة توعية لتجنب مسببات الحوادث على الطرق

نشر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية رسما توضيحيا "إنفوجراف" لتوعية المواطنين وحثهم على الإلتزام بالقواعد المرورية وتجنب مسببات الحوادث، مع تأكيد أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة لحظر تحرك المواطنين لضمان سلامتهم من خطر فيروس كورونا، تماشيا مع شعار الاحتفال بأسبوع المرور العربي هذا العام، والذي يأتي تحت عنوان "الطريق الآمن مسئولية مجتمعية".

يأتي ذلك مع استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بحظر سير المركبات، خلال فترة الحظر، واستكمالا للخطة الأمنية الشاملة لتنظيم الحركة المرورية بكل المحاور والميادين والتى تستهدف إزالة كل المعوقات والتفاعل مع مختلف المشكلات المرورية لما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية للبلاد وما تتطلبه من تضافر كل الجهود.