بعد ضم "كرمان" لـ حكماء فيس بوك.. نائب يطالب بجلسة طارئة للبرلمان العربي

طالب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو البرلمان العربي، رئيس البرلمان العربي وأعضاء البرلمان العربي، بعقد جلسة طارئة للبرلمان العربي، لمناقشة جريمة إدارة فيس بوك النكراء، باختيار توكل كرمان ضمن مجلس ادارة حكماء الفيس بوك.

وقال عابد، في بيان عنه اليوم، إنّ توكل كرمان تأتي على رأس الخونة من الداعمين الرئيسيين لتخريب وتمزيق الدول العربية، خلال ما كان يسمى ثورات الربيع العربي، مؤكدا أنّ توكل كرمان هي السبب في كل ما يحدث داخل اليمن، من عمليات إرهابية وإجرامية ووجود للمليشيات المسلحة.

وتابع أنّ اتخاذ المسؤولين عن إدارة فيس بوك، قرارا باختيار هذه الشخصية التي كانت سببا في دمار اليمن، وكانت تشجع الإرهاب داخل الدول العربية، أدى إلى استياء وغضب شديدين لدى الرأي العام العربي.

وطالب النائب، البرلمان العربي بإصدار قرارات بوقف تعامل الدول العربية مع فيس بوك، ومنع بث إعلانات عبر فيس بوك، ووقف استخدام فيس بوك عربيا ودوليا لمدة أسبوع، ردا على قراره باختيار توكل كرمان ضمن مجلس حكمائه.

وشدد على ضرورة تراجع مسؤولي فيس بوك عن القرار، الذي تسبب في سخط عربي وإقليمي ودولي، إذ إنّ توكل كرمان يجب محاكمتها أمام المحكمة الجنائية الدولية بدلا من اتخاذ هذا القرار السيئ.