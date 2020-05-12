إزالة 18 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 18 تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز ساقتلة، وسوهاج، وطهطا.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة نفذت 6 حالات إزالة لمخالفات، و4 تعديات على أملاك دولة على مساحة 975 متر مربع، وإزالة مخالفتي تنظيم، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمصادرة 30 ألف بلوك أبيض، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي مركز ومدينة سوهاج تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بقرية أولاد عزاز التابعة، وفي مركز ومدينة طهطا تم ردم حفر قواعد علي مساحة 40 مترًا بقرية بنهو التابعة لمجلس قروي الصوامعة.