إزالة 18 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إزالة 18 تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز ساقتلة، وسوهاج، وطهطا.
وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة نفذت 6 حالات إزالة لمخالفات، و4 تعديات على أملاك دولة على مساحة 975 متر مربع، وإزالة مخالفتي تنظيم، بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمصادرة 30 ألف بلوك أبيض، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وفي مركز ومدينة سوهاج تم تنفيذ 5 قرارات إزالة بقرية أولاد عزاز التابعة، وفي مركز ومدينة طهطا تم ردم حفر قواعد علي مساحة 40 مترًا بقرية بنهو التابعة لمجلس قروي الصوامعة.