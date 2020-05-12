الصحة العالمية: كورونا ليس قاتلا.. و80% من مصابيه يتعافون

قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّ فيروس كورونا ليس قاتلا، وبإجراء تحليل جين الفيروس، تبيّن أنّه مكون من عدة فصائل، بينها فيروسات كورونا وسارس.

وأضاف الحجة حلال مؤتمر صحفي عقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أنّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جديدا، ولا يوجد مناعة ضد المرض، وجميع البشر معرضين للإصابة به، موضحة أنّ خطورة الفيروس تمثل 20%ن ويوجد 80% من المصابين يتعافون بأدوية المرض، ونسبة ضئيلة تحتاج للحجز في المستشفيات، و5% فقط يحتاجون للحجز في أسرّة عناية مركزة، ونسبة الوفيات تتراوح من 2 إلى 3%.

وأكدت أنّ هناك تجارب متعددة للعلاجات، وتعمل منظمة الصحة العالمية مع جميع الجامعات والباحثين لتوفير علاج وتطعيم للمرض، مؤكدة أنّ أفضل وسيلة للحماية من المرض هي الوقاية.

وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية دعا لعقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن طريق الفيديو كونفرانس، بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 والإجابة على أسئلة الإعلاميين.

ويتحدث في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.