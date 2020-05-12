عامل يسلم نفسه للشرطة بعد قتله صهره في سوهاج

سلم عامل نفسه للشرطة اليوم، بعد أن تخلص من نسيبه بالمصاهرة حينما إطلاق الرصاص عليه من سلاح ناري فأرداه قتيلا في الحال بقرية التحرير مركز طما بسوهاج، بسبب خلافات مالية بينهما.

تعود بداية أحداث الواقعة ليوم أمس الاثنين، عندما ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة طما بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفي بناحية قرية التحرير.تبين من التحريات وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية في نجع الأمير التابع لقرية التحرير دائرة المركز، بين كلا من"عبد السلام. ح" 33 عاما، "جثة هامدة" إثر إصابته بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسم، و"سيد .ع"، و"الخمويلي. ع" عامل.

وتبين قيام الأخير بإطلاق الرصاص علي الأول بسبب خلافات المصاهرة وخلافات مالية بينهما، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وسلم المتهم نفسه للشرطة اليوم.