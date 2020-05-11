علاقة غير شرعية وراء قتل سيدة وابنتها وإلقاء جثتهما في النيل بسوهاج

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لغز العثور على جثتي سيدة وطفلة فى نهر النيل، بمركز المراغة بسوهاج.

وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة، عشيق المجنى عليها الأول، وأنه قتلهما خنقًا ووضع جثثهما فى جوال، وألقى به فى النيل لإنهاء العلاقة المحرمة.

وألقي القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن قد توصلت إلى تحديد هوية المجني عليهما، بعد أن فحصت بلاغات التغيب، وتبين أن الضحية الأولى سيدة وابنتها 10 سنوات مبلغ بغيابهما منذ 3 أيام فى مركز سوهاج، وحضرت الأسرة وتعرفت على الضحايا.