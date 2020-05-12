محافظ بني سويف يتفقد استعدادات المدينة الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، مقر المدينة الجامعية "بنين" المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم إلى منازلهم، حيث راجع ميدانيا استعدادات وتجهيزات المدينة التى سوف تستقبل 1205 مواطن.

رافق المحافظ خلال زيارته الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وبلال حبش نائب المحافظ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة. تجول المحافظ داخل كل مكونات المبنى، متفقدا غرف النوم والصالات والقاعات المخصصة للترفيه، ومطبخ المدينة، وكافة تجهيزات الإعاشة، مناقشا المقترحات التي تم طرحها في الاجتماع السابق مع فريق العمل المختص، والتي تشمل تعظيم الاستفادة من المتاح، وتوفير المتطلبات الأخرى، بحيث يكون المبنى مجهزا بوسائل الإعاشة والراحة والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وتفقد المحافظ مسار وصول المواطنين للمدينة والإجراءات التي ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات، وإجراءات الأمن الداخلي والخارجي، حيث أكد محافظ بني سويف على أن ملف تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج، له أولوية كبيرة في هذه الفترة، حيث تستمر جهود الدولة لإعادة كل المصريين العالقين بالخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إسناد المهام لكل الجهات المعنية سواء من المحافظة أو الجامعة أوالمديريات الخدمية، وأنه جاري التواصل الدائم بين فريق العمل، وتم تكليفهم بالإبلاغ عن المعوقات في وقتها لسرعة توفير الحلول والبدائل، مؤكدا على أن هذا الملف في أولويات المحافظة بأجهزتها المتعددة.