الداخلية تكشف تفاصيل ضبط نفايات طبية في مصر القديمة

كشفت مصارد أمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل ضبط 4 أطنان ونصف من النفايات الطبية الخطرة، بمنطقة مصر القديمة، عبارة عن مخلفات عمليات جراحية وسرنجات أثناء مرور قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع أجهزة مديرية أمن القاهرة، على المنشآت ومقالب القمامة بنطاق قسم شرطة مصرالقديمة للتأكد من الالتزام بكل المعايير والاشتراطات البيئية والصحية وتتبع منظومة التخلص الآمن من المخلفات الخطرة.

وتمكنت من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من النفايات الطبية الخطرة وزنت "4,5 طن"، وتبين أن الكمية عبارة عن سرنجات وكانيولات، ومخلفات عمليات جراحية ومهمات وقاية بها دماء، تفرغ تلك المخلفات بمقلب قمامة غير مرخص "أهالي" بمنطقة بطن البقرة بدائرة القسم.

وضُبط بداخلها صاحب المقلب وسائق، بمناقشتهما أقرا بتجميع المخلفات المضبوطة من المستشفيات المختلفة.