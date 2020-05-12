بنك ناصر يدعم المشروعات البحثية في مدينة زويل بـ3 ملايين جنيه

وقّع الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وبموجب الاتفاق يساهم البنك في تبني الأفكار البحثية والعلمية، ودعمها للخروج من الإطار البحثي إلى التنفيذ العملي، ودعم الكيانات المتميزة علميا لخلق كوادر شبابية على مستوى علمى رفيع بقيمة 3 ملايين جنيه مصري، إضافة إلى تقديم منح وتمويلات لطلبة المدينة.

وصرح فاروق بأنّ قرار التعاون مع مدينة زويل يأتي في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، بتقديم الدعم للبحث العلمي بهدف مساندة خطط الدولة في مصر لمواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فاروق أنّ البنك كان حريصا منذ بداية الأزمة على القيام بمسؤوليته الاجتماعية، مؤمنا بأنّ المرحلة الحالية تحتاج إلى جهود الباحثين والعلماء لأن العبور من الأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا لن تأتي إلا من خلال البحث العلمي، إذ باتت الحاجة ملحة لتعزيز دوره في إيجاد حلول للمعضلات التي تواجه المجتمعات البشرية وضرورة دعمه في المجالات، إلى جانب تشجيع الابتكارات الوطنية التي تساعد على مكافحة الأزمة الحالية أو التخفيف من آثارها.

وعلي الجانب الآخر، أعرب الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، عن سعادته البالغة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، في إطار دعم مدينة زويل وما تقوم به من مجهودات في اطار مواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال دعم الباحثين الذين عكفوا علي ايجاد حلول وبدائل للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا وتأثيرها على المجتمع المصري.