صور.. شباب الزعفران بكفر الشيخ يحتفلون بانتهاء العزل بـ"ماراثون دراجات"

بعد 3 أسابيع من الحجر الصحي والعزل المنزلي، إثر إصابة 8 بفيروس كورونا، قرر عدد من شباب قرية الزعفران بمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، الاحتفال بانتهاء العزل على طريقتهم، حيث نظموا ماراثون لركوب الدراجات، للتخفيف عن الأهالي، وللتشجيع على ممارسة الرياضة.

وأسس الشباب مجموعة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أسموها "الزعفران بيك تيم"، لدعوة الشباب لممارسة الرياضة بهدف الحفاظ على اللياقة البدينة.

وبدرجات بخارية، انطلق مجموعة من الشباب، بعدما تجمعوا بالقرب من كوبري قرية الزعفران، فى سباق للدراجات بمسافات مختلفة، بدأت من 12كيلو مترًا لـ34كيلو مترًا، لمختلف أعمار الشباب، وتقابلوا عند نقطة الالتقاء المحددة فى الماراثون.

وبحسب محمد سمير، مؤسس الجروب ومُطلق الدعوة، تم تقسيم الماراثون الخاص بالمتسابقين بحيث يبدأ بـ12 كيلو لمن هم أقل من 16عامًا، و20 كيلو و34 كيلو لكل شخص يمتلك دراجة، وجرى تنظيمه بشكل مفتوح، على الطريق الرئيسي.

وفضّل محمد وصديقه أحمد مصطفي، الذي يشاركه فى إدارة الجروب على "فيس بوك"، تنظيم ماراثون لركوب الدراجات بعد انتهاء فترة العزل الصحي للقرية، ليكون بمثابة انطلاقة لتفريغ طاقات الشباب السلبية "إنطلقوا ياجماعة، مارسوا الرياضة وخففوا عن أنفسكم بعد 18يوم من العزل"، مشيرًا إلى أن المبادرة بدأت قبل شهر ونصف، لكن توقفت بسبب العزل، "قولنا فرصة نستغل الوقت قبل الإفطار، بساعة ونبدأ الماراثون، اتجمعنا، وقطعنا مسافة 34 كيلو بدراجاتنا".