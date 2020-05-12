بحث إنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات في الدقهلية

اتفقت وزارة الإنتاج الحربي، ومحافظة الدقهلية، اليوم، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة موضوعات التعاون بين الطرفين، ومن بينها إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة، وقيام وفد من المحافظة بزيارة الشركات التى سيتم التعاون معها في مجال توريد المعدات خلال الأسبوع الجاري .

جاء هذا خلال استقبال الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالقاهرة، في إطار التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة والوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات التى تخدم المحافظة .

وأكد " العصار" في بيان صحفي، على تطويع جميع الإمكانيات والخدمات بالإنتاج الحربي لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، ومن بينها إنشاء عدد 3 مصانع لتدوير المخلفات ليتم تغطية جميع قطاعات المحافظة في ضوء استكمال الوزارة المرحلة الثانية من منظومة تدوير المخلفات الجديدة بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

وأشار "العصار" خلال اللقاء إلي حرص الوزارة على استغلال كافة إمكانياتها التكنولوجية والبشرية من أجل تنفيذ المشروعات القومية، وتقديم كافة أنواع الدعم من آلات ومعدات ثقيلة تدخل في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الدقهلية، وتوفير كافة متطلباتها من معدات وعربات "ماز" وكذلك المطهرات والكمامات الخاصة بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار التكامل بين مؤسسات الدولة والاعتماد على المكون المحلي، وبما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.

من جانبه، أشار محافظ الدقهلية إلى ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات صناعية وإمكانيات ومقومات تكنولوجية وبشرية ومؤسسية تمكنها من المساهمة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة بالدقة والسرعة المطلوبة، مؤكدا على أهمية تزويد المحافظة بالمعدات الخاصة بالتعامل مع المخلفات وحماية البيئة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين إلى جانب معدات المرور والحماية المدنية .

وأكد الطرفين على تعظيم الاستفادة من المشروعات التى سيتم تنفيذها بالاعتماد على مكونات وآلات ومعدات محلية وذات جودة متميزة ، والمساهمة في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير الأخرى بالمحافظة.