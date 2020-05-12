إيران تسجل 48 وفاة ونحو 1500 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، عن تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات 6733 كما ارتفعت عدد الإصابات إلى 110767، وفقا لما نشره موقع "العربية".

يأتي ذلك فيما نفى وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، خلال تصريح صحفي نقله التلفزيون الإيراني، أن المرشد "اقترح فتح المساجد خلال ليالي العشر، في حال ارتأت اللجنة الوطنية، إمكانية أو طريقا لذلك، من الناحية الصحية، مع تطبيق بروتوكولات صارمة لتجنب تفشي بالفيروس"، مضيفا أن وزارة الصحة عقدت اجتماعا لدراسة توصية المرشد، وقررت فتح المساجد خلال ليالي العشر منذ منتصف الليل وحتى الثانية فجرا.

ودعا نمكي المواطنين الذين يريدون إحياء ليالي العشر في المساجد، إلى جلب سجاداتهم ومصاحفهم الخاصة من المنزل، وحثهم على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن المتر الواحد، وارتداء القفازات والكمامات، وفيما يخص فتح المزارات الدينية قال الوزير إنه ستتم دراسة ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا يوم غد الأربعاء.

من ناحية أخرى، أكد وزير الصحة الإيراني أن البلاد تجاوزت مرحلة إدارة فيروس كورونا إلى مرحلة السيطرة والقضاء عليه في العديد من الأقاليم، لكنه أضاف أن من الخطأ الاستراتيجي الاعتقاد بالقضاء على الفيروس في إيران في الوقت الراهن، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصحية.