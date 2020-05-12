حملات أمنية لـ"مكافحة المخدرات" تسفر عن ضبط عدد من الأشخاص

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عدة حملات لضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بعدد من المحافظات.

وأسفرت عن ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزتهما 45 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، بقصد الاتجار، وضبط عاطلان أحدهما له معلومات مسجلة، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزتهما 55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط شخص له معلومات مسجلة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول بقصد الاتجار.

وألقي القبض على ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزتهما 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط شخص له معلومات مسجلة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وبحوزته 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1 واحد كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط شخص له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية بالإسماعيلية، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول بقصد الاتجار.

وجرى ضبط شخص له معلومات مسجلة، بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته 6 طرب ونصف لمخدر الحشيش وزنت 650 جرام، 2 بندقية آلية، 3 خزينة آلية، 164 طلقة لذات العيار، 500 ألف جنيه، 3 هاتف محمول، سلاح أبيض "كتر" بقصد الاتجار.

وضبط شخصان، لهما معلومات مسجلة، حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما، كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، بقصد الاتجار، كما جرى ضبط شخص بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

وألقي القبض على شخص له معلومات مسجلة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط شخص بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط شخص له معلومات مسجلة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته 1000 قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالي، هاتف محمول، بقصد الاتجار.

كما جرى ضبط شخص بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط شخص له معلومات مسجلة بدائرة قسم شرطة الضواحي ببورسعيد، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 واحد كيلو جرام، مبلغ مالي، سلاح أبيض، هاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط شخص حال استقلاله سيارة نقل بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزته 12 طربة لمخدر الحشش وزنت 1,200 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل القضايا.