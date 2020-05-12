تصل لـ100 ألف جنيه.. جامعة أسيوط تضاعف مكافآت النشر الدولي للأبحاث

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على مضاعفة مكافآت النشر الدولي الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمختلف كليات الجامعة، حرصا من إدارة الجامعة على تشجيع أبنائها من الباحثين على مواصلة العمل المثمر والفاعل لنشره في أكبر المجلات العلمية المتخصصة بما يساهم إثراء الحركة العلمية والبحثية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن الزيادة وصلت إلى 100 ألف جنيه مقابل البحث الذي ينشر في مجلات Nature or Science or Humanities للعلوم الإنسانية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنه وفقا لقرار مجلس الجامعة فقد جرى تقسيم قيمة الحوافز الجديدة للنشر في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية إلى عدة مستويات وهي 15 ألف جنيه للمجلات المصنفة في مستوى Q1، و12 ألف جنيه لمجلات Q2، و9 آلاف جنيه لمجلات Q3، و6 آلاف جنيه للمجلة المصنفة في مستوى Q4.