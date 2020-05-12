هيئة الكتاب تناقش آثار كورونا الاجتماعية في المنطقة العربية أون لاين

تنظم الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، وبالتعاون مع صالون القاهرة الثقافي الدولي، الليلة في العاشرة مساء، حلقة نقاشية خاصة بشأن الآثار الاجتماعية لفيروس كورونا في المنطقة العربية، من خلال البث المباشر عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب على فيس بوك، ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة للارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى الشعب.

ويستضيف الصالون وزيرة المرأة التونسية السابقة نزيهة العبيدي، والدكتورة راندا رزق عضو المجلس الرئاسي للمسؤولية الاجتماعية بمصر، وفي الجزء الثاني من الليلة يستضيف الصالون الشاعرة السورية سهام الشعشاع.

ويدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والفنانة التشكيلية مها السباعي من سوريا، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزأين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.