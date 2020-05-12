نائبة عن قرض صندوق النقد: يساند الدولة.. ولن يؤثر على المواطن

قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ قرض صندوق النقد سيساند الدولة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، جراء تفشي فيروس كورونا، كما يساهم في استكمال مسيرة الإصلاح وتنفيذ خطط الوقاية من الوباء ومعالجة تداعياته على الاقتصاد.

وأضافت فهمي، لـ"الوطن"، أنّ مصر لجأت للقرض لتغطية الاحتياجات التمويلية المتزايدة حاليًا، خاصة في ظل نقص موارد النقد الأجنبي بعد توقف تحويلات المصريين في الخارج، وحركة السياحة وقطاع الطيران ونقص عوائد قناة السويس وعوائد الغاز والبترول وحصيلة الصادرات وغيرها.

ولفتت إلى أنّ طلب مصر قرض الصندوق كان ضروريا في ظل الظروف الحالية، إذ انخفض النمو الاقتصادي لنحو 5.4%، ومع استمرار تداعيات الأزمة من المتوقع أن يصل إلى 4.5%، كما أنّ احتياطي النقد الأجنبي خسر 5.4 مليار دولار.

وتابعت أنّه في ظل الإغلاق الذي يعيشه العالم بسبب أزمة كورونا، فمصر مثلها مثل باقي الدول ستتأثر، وجاء قرض الصندوق، ليساعد في الحفاظ على الاقتصاد والتغلب على الأزمة، ولن يكون له أي تأثيرات سلبية على المواطن.