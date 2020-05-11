مجلس القضاء الأعلى يبحث مع البرلمان العراقي رفع الحصانة عن بعض النواب

قالت مصادر عراقية، إن مجلس القضاء الأعلى، يبحث مع البرلمان رفع الحصانة عن بعض النواب، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، اليوم، أن العراق بلد مهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، معربا على استعداده تقديم دعم اقتصادي للعراق، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

ترامب: العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من ترامب، هنأه فيه بمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية.

من جهته، شكر الكاظمي، الرئيس الأمريكي على التهنئة، مؤكدا حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأكد ترامب، أن العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وشدد الرئيس الأمريكي، على حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي.

واتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين.

وكان البرلمان، منح الثقة لحكومة الكاظمي، الخميس الماضي، دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.