حملات مكثفة على مخازن السلع لمنع الغش وضبط 1069 قضية بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1069 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وكن أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مخزن تابع لشركة للصناعات الغذائية دون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، بمحافظة القليوبية، لحيازته 8,159 طن سلع غذائية "مكرونة – صلصة طماطم"، دون مستندات مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط مالك شركة لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة لحيازته 5,330 طن سلع غذائية، "قمر الدين – قراصية – الزبيب - مشمشية"، دون مستندات مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتم ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية لحيازته 5 اطنان من السلع الغذائية "فول"، المعبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الظاهر، بمحافظة القاهرة، لحيازته 2,300 طن سلع غذائية "الجبن الأبيض - المكرونة" – وكذا 4320 عبوة سلع غذائية "زيت طعام –الفول"، دون مستندات مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.