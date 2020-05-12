إسكان النواب توافق على موازنة بحوث البناء والتعمير 2020/2021

وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة االنائب عماد سعد حمودة، على الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020/2021، للمركز القومي لبحوث البناء والتعمير.

ووفقا للموازنة العامة للمركز التي أقرتها اللجنة البرلمانية اليوم، جرى تخصيص 166 مليونا و178 ألف جنيه كموازنة للمركز للعام المالي 2020/2021 وبزيادة قدرها أكثر من 20 مليون جنيه، عن المام المالي الحالي، والتي تبلغ 145 مليون جنيه، وجرى تخصيص 96 مليونا و609 آلاف جنيه أجور للعاملين في الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها نحو 20 مليون جنيه.

كما جرى تخصيص 77 مليون جنيه أجور في موازنة هذا العام، وتخصيص 11 مليونا و795 ألف جنيه لباب السلع والخدمات، بعد أن كان 7 ملايين و635 ألف جنيه بموازنة العام الحالي، ومليون و390 ألف جنيه لباب المنح، و56 مليون و600 ألف جنيه لباب البحث العلمي، بعد أن كان 52 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي.