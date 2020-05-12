تشريح طفلتين في الدقهلية بعد ادعاء والديهما بتسممهما

أمرت النيابة العامة بمينة النصر، بإشراف المستشار خالد ممدوح خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، اليوم، بتشريح طفلتين شقيقتين من قرية "برمبال الجديدة"، لبيان سبب الوفاة، بعد ادعاء والديهما تسممهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة سبب الوفاة.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول طفلتين شقيقتين جثتين هامدتين ادعاء تسمم.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبين أن الجثتين لكل من شهد عبد الرحمن السيد عبد الخالق 8 سنوات، وشقيقتها ريم 5 سنوات، ومقيمتان بقرية برمبال الجديدة.

واستعمت النيابة العامة إلى أقوال الوالدين، واللذين أكدا في أقوالهما، أن الطفلتين أصيبتا بأعراض تسمم، نتيجة تناول غذاء فاسد منذ يومين، وجرى نقلهما إلي المستشفى وتلقتا العلاج اللازم، وأعيدتا إلي البيت، إلا أن الوالدين فوجئا بتدهور الابنتين، وقام بنقلهما للمستشفى، وتوفيتا هناك.

وكلف اللواء السيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، لمعرفة سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.