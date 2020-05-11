"ادعاء تسمم".. مصرع طفلتين في الدقهلية والمباحث تتحرى الحقيقة

لقيت طفلتين شقيقتين في قرية "برمبال الجديدة" مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم، مصرعهما بـ"ادعاء تسمم"، وتكثف مباحث المركز من جهودها، لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول طفلتين شقيقتين جثتين هامدتين، ادعاء تسمم.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص، تبين أن الجثتين لكلا من "شهد عبدالرحمن السيد عبدالخالق 8 سنوات، وشقيقتها ريم 5 سنوات، مقيمتان بقرية برمبال الجديدة".

وأكد شهود العيان، أنه جار عرض الأب والأم على النيابة العامة لسماع أقوالهما، عن سبب وفاة الطفلتين.

وكلف اللواء السيد سلطان، مدير المباحث، إدارة البحث الجنائي، لمعرفة سبب الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيق.