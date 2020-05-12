توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة واضطراب الملاحة على خليج السويس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري.

وأكد الخبراء أنّ طقس الغد يكون شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، بينما يكون الطفس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتتكون مع الساعات الأولي من الصباح الشبورة المائية والتي تعيق الرؤية، وتكون حركة الرياح من معتدلة إلى نشطة أحيانا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا على جنوب وشمال الصعيد.

ويشهد يوم الخميس طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على جنوب وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتنشط الرياح، وقد تؤدي لاضطراب حركة الملاحة.

ويكون طقس الجمعة شديد الحرارة نهارا ولطيفا ليلا، على القاهرة الكبري وجنوب وشمال الصعيد وتظهر الشبورة في الساعات الأولى من الصباح، بينما يكون الطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، على الوجه البحري وجنوب سيناء، وتتكون الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس الأربعاء 13 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

طقس الخميس 14 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

طقس الجمعة 15 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.